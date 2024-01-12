ضبط لحو بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية ، للتأكد من جودة المعروض من المواد والسلع الغذائية ومراقبة الأسعار .

وتنفيذاً لتوجيهات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ، قال تاج أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة ، إن الوحدة المحلية نفذت حملات رقابية مفاجئة على المطاعم والمحلات التجارية والمخابز البلدية ، بالتعاون مع إدارة تموين أبوقرقاص ومكتب تفتيش الأغذية بالوحدة الصحية ، للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية وجودة الرغيف المنتج ، وأسفرت الحملات عن تحرير 34 محضرا تموينيا.

منها 20 محضرا في مجال الأسواق ، تنوعت بين، ( عدم النظافة - عدم استكمال الشهادات الصحية - عدم الإعلان عن الأسعار) ، 14 محضرا للمخابز البلدية ، شملت ، (نقص وزن - مواصفات - نظافة - عدم صرف بون - عدم وجود سجل -عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل)، كما تم المرور على المطاعم والمحلات التجارية المخالفة ، للتأكد من تلافى كافة الملاحظات و المخالفات، مشدداً ، على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب المحال، والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإشتراطات الصحية والبيئية ، وفحص جميع المواد الغذائية، واللحوم المستخدمة في المطاعم ، والمحلات التجارية ، وتاريخ صلاحيتها، والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

كما أوضح محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، أن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية ، على المخابز البلدية بدائرة المركز والقري التابعة لها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 25 محضرًا تموينيًا، تنوعت المخالفات ما بين ، (نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ تصريف وتجميع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه ، أكد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، استمرار جهود الوحدة المحلية في تكثيف حملاتها المرورية والتفتيشية ، على الأسواق والمنشآت الغذائية، لافتاً ، إلى أنه تم المرور على مصانع السلع الغذائية الأساسية بقريتى ، (العزيمة – شوشة)، بالتنسيق مع إدارة تموين سمالوط وحماية المستهلك ، وذلك للتنبيه بوضع الأسعار على السلع الأساسية المنتجة ، وذلك في إطار القضاء على ارتفاع الأسعار وجشع التجار، وتم خلال المرور تحرير 13محضرا تموينيا لعدم وجود شهادات صحية ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لإحكام الرقابة على ، المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من الإلتزام بالأسعار المقررة.

وفى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، أوضح اللواء أحمد السايس رئيس المركز ، أن الوحدة المحلية نظمت حملة تموينية مكبرة على الجزارين بنطاق قرى مركز ملوى، بالتعاون مع إدارة الطب البيطرى، وإدارة تموين المركز، والأجهزة الأمنية، وذلك للوقوف على مدى التزام الجزارين بالذبح داخل المجازر ، وعدم مخالفة القانون الخاص بإجراءات تداول اللحوم والذبح خارج المجازر، حيث أسفرت الحملة عن تحرير، ٤ محاضر للجزارين المخالفين بالذبح خارج المجازر ، ومخالفة القانون ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .