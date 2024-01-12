الجمعة 12 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اليمن.. مليونية حاشدة في الشوارع بعد القصف الأمريكي البريطاني "صور"

مليونية في اليمن
مليونية في اليمن بعد القصف الأمريكي البريطاني

اليمن.. اندلعت تظاهرات مليونية حاشدة في صعدة اليمنية بعد العدوان الأمريكي البريطاني.

 

بعد تردد بعض الأنباء حول وجود قوات أجنبية على أراضي الممكلة العربية السعودية قبل الضربة الأمريكية البريطانية لـ اليمن صباح اليوم الجمعة، نفت السعودية وصول قوات أجنبية إلى أراضيها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، إن ما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية في محافظة الطائف لا أساس له من الصحة.

وكانت أعربت السعودية عن قلقها البالغ إزاء التطورات العسكرية الحاصلة في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية.

وأكدت الخارجية السعودية، في بيان، أهمية الحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة التي تُعتبر حرية الملاحة فيها مطلبًا دوليًا، وتحذر من أن أي تصاعد قد يؤثر على مصالح العالم بأسره، ودعت إلى ضرورة تحكيم روح الحوار وضبط النفس، محذرة من التصعيد الذي قد يتسبب في تفاقم الأوضاع الحالية في المنطقة.

 

 

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