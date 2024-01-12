الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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فرنسا: الحوثيون مسؤولون عن التصعيد في المنطقة

الحوثيين
الحوثيين

أكدت فرنسا، مجددا إدانتها لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، موضحة أن الحوثيين يتحملون مسؤولية جسيمة للغاية عن التصعيد في المنطقة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

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أبرز تصريحات بعض الدول بشأن الضربات الأمريكية ضد الحوثيين (شاهد)

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بدء الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين باليمن

ضرب مواقع للحوثيين فجر الجمعة

وكشف قائد القوات الجوية الأمريكية بالشرق الأوسط خطة ضرب مواقع الحوثيين، فجر اليوم الجمعة، مؤكدا أن الغارات على الحوثـين استهدفت مراكز قيادة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

استخدمنا أكثر من 100 صاروخ موجه في الضربات على الحوثـيين

وقال خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": "استخدمنا أكثر من 100 صاروخ موجه في الضربات على الحوثـيين، وقواتنا الجوية شنت ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين".

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