فرنسا: الحوثيون مسؤولون عن التصعيد في المنطقة

أكدت فرنسا، مجددا إدانتها لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، موضحة أن الحوثيين يتحملون مسؤولية جسيمة للغاية عن التصعيد في المنطقة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ضرب مواقع للحوثيين فجر الجمعة

وكشف قائد القوات الجوية الأمريكية بالشرق الأوسط خطة ضرب مواقع الحوثيين، فجر اليوم الجمعة، مؤكدا أن الغارات على الحوثـين استهدفت مراكز قيادة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

استخدمنا أكثر من 100 صاروخ موجه في الضربات على الحوثـيين

وقال خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": "استخدمنا أكثر من 100 صاروخ موجه في الضربات على الحوثـيين، وقواتنا الجوية شنت ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين".