شباب الشرقية ينظم يوم مفتوح للتوظيف بنادى الشرقية الرياضي

شهد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف والذى ينفذ من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية بقاعة المنسي بنادى الشرقية الرياضة بالزقازيق.

تنفيذ فاعليات اليوم المفتوح للتوظيف، جاء بالتنسيق بين من الادارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة مع شركة ميكروسوفت، ومؤسسة كير للتنمية، بمشاركة شركة أسواق العثيم.

والتقى وكيل الوزارة بالشباب المشارك من المتقدمين على وظائف شاغرة، وبمسئولي المقابلات الشخصية بشركة أسواق العثيم، بحضور الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الادارة العامة للشباب، ورجب غزالي المدير التنفيذى لنادى الشرقية الرياضة، وخليل اخصائي الشباب بالإدارة العامة للشباب، ومسئولى التوظيف بالمديرية.

وأكد عبد العظيم أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً كبيرا بالشباب، وتقدم أوجه الدعم والرعاية لهم على ضوء جهود الدولة ودعم القيادة السياسية لشريحة الشباب بمختلف فئاتهم العمرية من الطلاب والخرجيين، ودمجهم بسوق العمل وما تتطلبه الفترة الحالية من خلال برامج وزارة الشباب والرياضة المتنوعة التي تنمي قدراتهم الابداعية والعلمية.

ورحب وكيل الوزارة بالتعاون المثمر مع شركات القطاع الخاص، وما تقدمه من خدمات مجتمعية عديدة، لها من الأثر الايجابي الكبير على المواطنين في جميع مدن و قرى ونجوع مصر، مشيرا إلى أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية استعدت لهذا الحدث بالتعاون، في إطار التشبيك ما بين مؤسسات الدولة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، كما ان ملتقيات التوظيف تاتى فى إطار تشجيع الشباب على التقديم لفرص العمل بمشاركات القطاع الخاص، وتحقيق سبل الأمن الاجتماعي للمتقدمين، وأن رعاية وزارة الشباب والرياضة لها يعطى انطباع أكثر مصداقية لفرص العمل بما يحقق القضاء على ظاهرة البطالة بين الشباب.