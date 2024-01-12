تنمية مهارات ذوي القدرات والهمم بمركز شباب أبو حماد

واصل مركز الفنون وتنمية الإبداع بمركز شباب أبو حماد، فاعلياته لتدريب ذوي القدرات والهمم لتنمية مهاراتهم، ودعمهم بمختلف الأنشطة «رياضية، فنية، مشغولات يدوية».

ويستقبل مركز الفنون وتنمية الإبداع بمركز شباب أبو حماد، الأطفال من ذوي القدرات والهمم من أصحاب الاعاقات «العقلية، المكفوفين، الحركي، الصم وضعاف السمع».

وتنفذ الفاعليات التدريبية يومي الاثنين من الساعة ٣ عصرا، والخميس الساعة ٣ عصرا، من كل أسبوع بمركز شباب أبو حماد، وذلك وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة.