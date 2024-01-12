رفع 640 طن قمامه واتربه بالمنطقه المركزيه بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة بالمنطقة المركزية بمشاركة 8 حدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة.

هذا وقد اوضح "مختار" انه تم رفع 470 طن قمامه و 120طن اتربه وناتج تقليم أشجار و 50طن مخلفات صلبه بحمله نظافه مكبره بالمنطقه المركزيه وعلي الطرق السريعه وذلك بمشاركة8 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها..

ومن جانبه اوضح ، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه ان الحملة بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافه حيث استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة و محمد امين رئيس حي غرب المنصورة و الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة.

والاستاذ حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين واللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر والمحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس واللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة شربين واللواء أنور مدحت رئيس مركز ومدينة نبروه والمحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة بني عبيد وباشراف السادة نواب رؤساء هذه الوحدات حيث تم المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة، حيث شملت الاعمال تشغيل المكنسيات بشارع المشايه والجمهورية والجيش والطريق الدائري وأسفل كوبري سندوب وتم ترميم الارصفه والبردورات بحي الجامعه و تقليم أشجار كورنيش المشايه وذلك في إطار استعدادات المحافظه لتطوير كورنيش المشايه وكذا رفع كفاءه النظافه العامه بحديقه شجره الدر و عروس النيل و تقليم أشجار خلف محيط المدرسه الصناعيه و استكمال تقليم أشجار الجزر الوسطي بشارع سعد زغلول كما تم زراعه اشجار علي ارصفه دوران الجامعه

وتواصلت اعمال رفع كفاءه النظافه العامه بشوارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف و احمد ماهر وجيهان وحي الجامعه و شارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد و شارع الجلاء و محمد فتحي وسوق ستوته و سكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر و الترعه واداب وشارع العبور و ميدان الطميهي و الشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه و مشعل و النخله و الثانويه والمدير و البداله و الدراسات و عبده معروف وقناه السويس وسعد زغلول وشارع مساكن الميناء و فخر الدين خالد و سعد الشربيني ومساكن الشناوي...

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.