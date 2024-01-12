الجمعة 12 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اليمن.. الحوثيون يصدرون بيانًا شديد اللهجة بعد استهداف صنعاء بـ 73 غارة

متحدث باسم الحوثيين
متحدث باسم الحوثيين العميد يحي سريع قاسم

أصدرت اليمن "الحوثيين" بيان بشأن العدوان الأمريكي البريطاني على الجمهورية اليمنية بثلاثٍ وسبعين غارة استهدفت صنعاء وعدد من المحافظات.

 

وقال العميد يحي سريع قاسم المتحدث باسم القوات اليمنية "الحوثيين" في بيان : "أقدمَ العدو الأمريكي البريطاني وفي إطارِ دعمِهِ لاستمرارِ الإجرامِ الإسرائيلي في غزةَ على شنِّ عدوانٍ غاشمٍ على الجمهوريةِ اليمنيةِ بثلاثٍ وسبعينَ غارة، استهدفتِ العاصمةَ صنعاءَ ومحافظاتِ الحديدةَ وتعزَّ وحجةَ وصعدةَ وقدْ أدتِ الغاراتُ إلى ارتقاءِ خمسةِ شهداءَ وإصابةِ ستةٍ آخرينَ من أبناءِ قواتِنا المسلحة".

 

وأضاف البيان : "إنَّ العدوَّ الأمريكيَّ والبريطانيَّ يتحملُ كاملَ المسؤوليةِ على عدوانهِ الإجراميِّ بحقِّ شعبِنا اليمنيِّ ولن يمرَّ دونَ ردٍ ودونَ عقاب.

 

وأشار إلى أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ، لن تترددَ في استهدافِ مصادرِ التهديدِ وكافةِ الأهدافِ المعاديةِ في البرِّ والبحرِ دفاعاً عنِ اليمنِ وسيادتِهِ واستقلالِهِ.

 

وأكد الحوثيون أن هذا العدوانَ الغاشمَ لن يثنيَ اليمنَ عن موقفِه الداعمِ والمساندِ لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ، والقواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تؤكدُ استمرارَها في منعِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ من المِلاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمر.

 

 

مواد متعلقة

الحوثيون: لا يوجد تحالف بحري وإنما عدوان أمريكي بريطاني

"ارتكبتم حماقة".. أول رد من جماعة الحوثي بعد الضربة الأمريكية البريطانية

حزب الله يُدين القصف الأمريكي البريطاني على اليمن

نقيب المحامين يعقد لقاءً مفتوحًا مع محامي الأقصر ويشهد جلسة حلف يمين

لجنة نصرة الأقصى تدعو لحشد جماهيري في مسيرة الفتح الموعود غدا الجمعة

جيش الاحتلال يدرس إخفاء أسماء ضباطه خشية من مقاضاتهم

المقاومة تستهدف آليتين وتوقع قتلى ومصابين إسرائيليين في جباليا من مسافة الصفر

مقتل الجندي الإسرائيلي عيدو نيشام متأثرًا بجراحة
الجريدة الورقية