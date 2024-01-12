البداية من رجب.. كيف نستعد لشهر رمضان المبارك (شاهد)

قال الشيخ أحمد المشد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجب على المسلمين اغتنام شهر رجب المبارك، موضحًا أن شهري رجب وشعبان يعدان بمثابة التأهيل والاستعداد لشهر رمضان المبارك.

شهر رمضان المبارك

أضاف “المشد” خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد” والمذاع على قناة “صدى البلد” إن شهر رمضان يعد اختبار المسلم، لذا يجب علينا القيام بالطاعات والتقرب إلى الله بالأعمال الطيبة والحسنة خلال شهر رجب وشعبان.

ثواب شهر رجب عظيم

تابع أن ثواب شهر رجب عظيم، ورجب شهر البركة، لذا يجب علينا الحرص خلال الأيام المقبلة عن الابتعاد كل ما يغضب الله، والعمل على تهيئة النفس للطاعات.