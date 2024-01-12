فضل شهر رجب والأعمال المستحبة فيه (شاهد)

كشف الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن فضل شهر رجب، موضحًا أن شهر رجب مقدمة وبداية لأشهر الخير والبركات التي سينعم بها الإنسان.

فضل شهر رجب:

أضاف “المشد”، خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الجمعة، أن فضل شهر رجب عظيم، حيث يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بليلة الإسراء والمعراج، التي تعد معجزة من معجزات النبي.

شهر رجب مفتاح الموسم الإيماني:

تابع أن شهر رجب مفتاح الموسم الإيماني، لذا يجب علينا اغتنام هذا الشهر الفضيل من خلال الصوم والصلاة والتقرب إلى الله بالطاعات.

أوضح أحمد المشد، أن النبي حدثنا على الصيام في الأشهر الحرم، لذا الصيام في رجب من الأمور المستحبة، مشيرًا إلى أن رجب يعد من النفحات التي يجب أن نتعرض لها.

شدد على المسلمين بالالتزام بأداء الصلوات في موعدها، وتحديد أوقات في جوف الليل لنتقرب إلى الله، ونبتعد في رجب عن المعاصي والذنوب، مردفًا أن كل هذه الأعمال بمثابة الاستعداد لشهر رمضان المبارك.