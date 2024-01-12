الجمعة 12 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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القوات المسلحة البريطانية: تحركنا مع أمريكا ليلة أمس كان دفاعًا عن النفس

بريطانيا
بريطانيا

قال وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة، جيمس هيبي، إن الجماعات المتحالفة مع إيران في الشرق الأوسط كانت نشطة للغاية في الشهرين الماضيين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

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بدء الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين باليمن

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زعيم الحوثيين: من يريد استهداف شعبنا وقواتنا يخاطر بنفسه

هجمات الحوثيين

تابع وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة: "تحركنا وتحرك الأمريكيين الليلة الماضية كان دفاعا عن النفس، وسنرى الأيام القليلة المقبلة ما إذا كانت هجمات الحوثيين ستتوقف.

البحرية الملكية البريطانية

واصل: "سندرس اتخاذ المزيد من الإجراءات على أساس فردي، والبحرية الملكية البريطانية لا تزال ترغب في حماية حركة الشحن".

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