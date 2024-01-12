الجمعة 12 يناير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحوثيون: لا يوجد تحالف بحري وإنما عدوان أمريكي بريطاني

الحوثيون
الحوثيون

 قال الناطق الرسمي باسم حركة أنصار الله اليمنية، إن الحوثيين لم يستهدفوا أي دولة في العالم، باستثناء إسرائيل، والقوات قامت برد أولي وسنوسع الرد في وقت قريب جدًا.
 

 أضافت ️حركة أنصار الله، أنهم سيواصلون استهداف سفن إسرائيل والمتجهة إليها حتى انتهاء العداون على غزة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تحالف بحري في البحر الأحمر، وهناك فقط عدوان أمريكي بريطاني.

 لفت إلى أن الحركة تواصلت مع دول مشاركة في التحالف، وأكدت أنها لم تشارك في العدوان.

 أوضحت، أن هناك شهداء وجرحى بسبب القصف الأمريكي البريطاني ونعمل على حصرهم.

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