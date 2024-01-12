الحوثيون: لا يوجد تحالف بحري وإنما عدوان أمريكي بريطاني

قال الناطق الرسمي باسم حركة أنصار الله اليمنية، إن الحوثيين لم يستهدفوا أي دولة في العالم، باستثناء إسرائيل، والقوات قامت برد أولي وسنوسع الرد في وقت قريب جدًا.



أضافت ️حركة أنصار الله، أنهم سيواصلون استهداف سفن إسرائيل والمتجهة إليها حتى انتهاء العداون على غزة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تحالف بحري في البحر الأحمر، وهناك فقط عدوان أمريكي بريطاني.

لفت إلى أن الحركة تواصلت مع دول مشاركة في التحالف، وأكدت أنها لم تشارك في العدوان.

أوضحت، أن هناك شهداء وجرحى بسبب القصف الأمريكي البريطاني ونعمل على حصرهم.