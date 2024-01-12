4 طائرات بريطانية تقصف هدفين للحوثيين

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية” أن بريطانيا تجري تقييما للضربة التي استهدفت مواقع لجماعة الحوثيين في اليمن، وما أدت إليه، وكونها حققت أهدافها أم لم تحقق ذلك.

قال مراسل “القاهرة الإخبارية” من لندن، إنه من المبكر الحديث عن ذلك نظرا لأنه يحتاج لساعات طويلة نظرا للحاجة لمعلومات استخبارية تؤكد بتحقيق هذه الأهداف.

أضاف "صبح"، خلال رسالة على الهواء، أن هناك استباقا سواء من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال إن هذه الضربات حققت النجاح، كما أن الجانب البريطاني قال إنه يبدو أن قدرة الجانب الحوثي على استهداف الملاحة البحرية والسفن قد تقلصت إلى حد كبير، لكن لا تأكيد حتى الآن من أن هذه الضربات قد حققت أهدافها أم لم تحقق بعد .

أشار إلى أن الحديث البريطاني يشير إلى استخدام 4 طائرات "تايفون" انطلقت من قبرص، شاركت هذه الطائرات على الهجوم على هدفين في اليمن، وهناك ربما مشاركة طائرة لتزويد الطائرات بالوقود، وهناك حديث تمت مناقشته، ولكن ليس هناك أي تأكيد على هذا الكلام، بأن غواصات بريطانيا قد شاركت عبر إطلاق صواريخ "توماهوك" على أهداف داخل اليمن.