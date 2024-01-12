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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الاتحاد الأوروبي يستعد لإرسال قوة بحرية إلى البحر الأحمر

البحر الأحمر
البحر الأحمر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلا عن مصادر أوروبية، بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لإرسال قوة بحرية إلى البحر الأحمر.

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البحر الأحمر تستعد للإحتفال بالعيد القومي بإفتتاح مشروعات سياحية

مدمرات وفرقاطات وطائرات إنذار 

أشارت المصادر الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي سينشر مدمرات وفرقاطات وطائرات إنذار مبكر بالبحر الأحمر.

البحر الأحمر

أوضحت المصادر الأوروبية بأن إعداد القوة البحرية الأوروبية سيستغرق أسابيع قبل نشرها بالبحر الأحمر.

كانت وزارة الخارجية السعودية، أكدت أنها تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع المختلفة باليمن.

أشارت الخارجية السعودية، إلى تأكيدها على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، ودعت لضبط النفس، وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

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