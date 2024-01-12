أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

عاودت أسعار الذهب لتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، بعد أن واصلت الانخفاض لليوم الرابع على التوالي هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي.

وواصلت أسعار الذهب الهبوط لليوم الرابع على التوالي خلال بداية تعاملات الجمعة، وذلك مع استمرار التصحيح السلبي بعد اختبار أعلى سعر سجله عند 3330 جنيها للجرام مطلع الأسبوع الحالي، وبالتالي تراجع الذهب إلي مستويات 3170 جنيهات.

واليوم الجمعة، افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً التداولات عند المستوى 3185 جنيها للجرام ثم تراجع عند 3170 جنيها للجرام.

ويأتي الانخفاض المستمر، بعد أن انخفض سعر الذهب أمس بمقدار 45 جنيها، وأغلق عند 3185 جنيها للجرام، وذلك بعد أن افتتح جلسة امس عند 3230 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 3623 جنيها.

عيار 21 يسجل 3170 جنيها.

عيار 18 يسجل 2717 جنيها.

عيار 14 يسجل 2113 جنيها.

الجنيه الذهب 25360 جنيها.



