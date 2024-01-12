السدة الشتوية تكشف "ستر " بحر يوسف والترع بالفيوم

كشفت السدة الشتوية "ستر" بحر يوسف والترع فى محافظة الفيوم واظهرت "عوراتها" وانها مليئة بالنفايات والقمامة التى القيت فيها على مدى عام كامل . واذا كانت هناك مقولة ان "الفيضان يقلل عدد القوارض لسنه كامله" جاء عكسها جفاف بحر يوسف بالفيوم يكشف نفايات سنه كامله... وكان من مبادئ قدماء المصريين "انا لم الوث النهر" الا ان الاحفاد خالفوا هذه المبادئ , فقد كشفت السدة الشتوية بالفيوم والتى بدأت فى 5 يناير وتستمر حتى يوم 26 من الشهر الحالى "عورة" بحر يوسف وفروعه بحر "تنهلة" وبحر" سنورس " والذى يمر وسط مدينة الفيوم وكيفية تعامل المواطنين واصحاب المحلات التجارية والمنازل مع المجارى المائية بالقاء القمامة واطارات السيارات القديمة والمتهالكة فى البحر بالاضافة الى الترع فى القرى .

وبعد انحسار المياه او ما يطلق عليه الاهالى "النشفة" لاحظ الجميع تلال القمامة على جانبى البحر والتى يلقيها المارة واصحاب المحلات الواقعة فى شارعى الجمهورية والحرية وايضا المحال الاخرى الواقعة على الفروع فى سلوك سئ لابد من تغييره.

وخلال فترة السدة الشتوية يستغل الصيادين قلة المياه وانحسارها فى صيد الاسماك والقراميط بواسطة المراكب الصغيرة"الفلوكة" وهو بالنسبة لهم موسم صيد مربح والبعض الاخر يستخدم الكهرباء فى عمليات الصيد .

عمليات التطهير

وايضا تستغل مديرية الرى بالفيوم هذه الفترة فى عمليات تطهير للبحر خاصة فى المناطق اسفل الكبارى الواقعة على امتداد البحر فى مدينة الفيوم وقد انتهت مديرية الرى من اقامة "الخوازيق " على احد جوانب بحر يوسف فى شارع الحرية امام البنك الاهلى وحتى كلية طب الاسنان لحماية جانب البحر.

والسؤال عن اسباب هذا التلوث الذى يشهده البحر فان اجابته واضحة جدا ، بسبب السلوك السيء عند بعض المواطنين الذين يلقون النفايات فى البحر والترع والحل فى فرض عقوبات قاسية على كل من يتسبب فى هذا المشهد بوضع كاميرات مراقبه خاصة فى مدينة الفيوم لمتابعة كل من يلقي قمامة او حيوانات ميته فى البحر ومحاسبته من خلال إدارة البيئة واستغلال السدة الشتوية وعمل حملة مكبرة للتفتيش عن مواسير صرف المنازل الموجوده فى البحر وإزالتها بمعرفة الرى ومجالس المدن .

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