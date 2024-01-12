"خدمات التأمين الصحي".. ندوة توعوية بمركز النيل للإعلام بالفيوم   

نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات، بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، ندوة توعوية للتعريف بخدمات التأمين الصحي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين رؤوف ممثلا عن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالفيوم ومسئولي العلاقات العامة بالفرع، وبمشاركة عدد من ممثلين القطاعات الحكومية بالفيوم.

تناولت الندوة التعريف بأهم انجازات فرع التأمين الصحي فى مجال تحسين وتطويرالخدمة العلاجية والوصول لمستوى متميز من الأداء فى تقديم الرعاية الصحية للمرضى المنتفعين وغير المنتفعين بالتأمين الصحي وعرض إنجازات الفرع فى مجال تطوير الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى، سواء كانوا منتفعين بالتأمين الصحي أو غير منتفعين ومن هذه الانجازات افتتاح عيادتين خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءا للكشف فى كافة التخصصات الطبية وتقديم خدمة طبية بأجر رمزى لغير المنتفعين.

كما أشارت الدكتورة نيفين رؤوف إلى أنه فى إطار حرص فرع التأمين الصحى على المنتفعين وتوفيراً لوقتهم وجهدهم وتيسيرا عليهم تم افتتاح مكتب الزيارات بعيادة التأمين الصحي بالحرم الجامعي أمام كلية دار العلوم ، لإنهاء إجراءات الزيارات الخاصة بالمرضى المحجوزين بالمستشفى الجامعي للباطنة والمستشفى الجامعي للجراحة، مؤكدة على ضرورة التوعية بإلتزام أولياء أمور طلاب المدارس بضرورة تسديد اشتراك التأمين الصحى لحصول الطلاب على كافة خدمات التأمين.

أدار الندوة فريق مركز النيل برئاسة محمد هاشم مدير المركز، وحنان حمدى مسئول البرامج بمركز النيل للإعلام، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي برفع كفاءة وتطوير الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي وفي ظل التعاون المشترك بين فرع الفيوم للتأمين الصحي ومركز النيل للإعلام وتحت إشراف الدكتور أحمد سعد مديرعام الفرع، وكذلك تقديم الندوات التوعوية حول الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي بالفيوم من خلال مستشفى الفيوم النموذجي للتأمين الصحي والعيادات التابعة للتأمين الصحي بالفيوم.

افتتاح مكتب للزيارات المنزلية بعيادة التأمين الصحي بجامعة الفيوم

وأوضحت الدكتورة نيفين رؤوف عن افتتاح مكتب للزيارات المنزلية بعيادة التأمين الصحي الموجودة داخل الحرم الجامعي والتي تقدم الخدمة لمنتفعي التأمين الصحي المحجوزين بالمستشفى الجامعي للباطنة والمستشفى الجامعي للجراحة وهذا تسهيلا عليهم، مشيرة إلى أن التطوير في الخدمة الطبية يشمل جميع الفئات الخاضعة لمظلة التأمين الصحي ومنهم طلاب المدارس بجميع المراحل الدراسية المختلفة حيث أشارت إلى أهمية وضرورة استخراج الطلبة للكارنية الذي يتم تجديده سنويا كما استمعت لاستفسارات الحضور وأجابت عليها.