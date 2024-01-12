محمد بركات: اعتذار الأهلي عن المشاركة في كأس الرابطة سليم لهذا السبب

أثنى الإعلامي محمد بركات على قرار الأهلي بالاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة، خاصًة بعد انضمام العديد من اللاعبين إلى منتخب مصر الأول والشباب.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا: المُذاع عبر فضائية المحور: "قرار النادي الأهلي بالاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة سليم 100%".

وتابع: "الأهلي اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة بسبب حاجة اللاعبين إلى الراحة بعد خوض العديد من المباريات في الفترة الماضية، بالإضافة إلى انضمام مجموعة من اللاعبين إلى المنتخب الأول والشباب، وبذلك سيكون هناك صعوبة لخوض الأهلي البطولة".

وأضاف: "نجح الأهلي في التعاقد مع وسام أبو علي لمدة 4 مواسم ونصف، في صفقة كلفت الأهلي مليون و 700 ألف يورو".

وأكمل:" الأهلي اقترب من التعاقد مع عمر كمال بشكل كبير، وهو لاعب "جوكر" سيقدم الكثير مع الأهلي، وسيكون إيجابيًا للفريق الأحمر".