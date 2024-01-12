محاضرات أدبية وورش فنية ضمن فعاليات فرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من اللقاءات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر يناير الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك نظمت مكتبة الشواشنة محاضرة بعنوان "حق الفتيات الريفيات في التعليم"، بالوحدة الصحية بالشواشنة، تحدثت فيها الرائدة الريفية كوكب علي عبد الوهاب، عن حق المرأة في التعليم، وما تقابله الفتيات خاصة في الريف من عقبات لاستكمال تعليمهن. سردت المحاضرة أسبابا كثيرة للصعوبات التي تواجه الفتيات؛ موضحة أن منها العادات والتقاليد داخل المجتمع الريفي، وغياب الوعي، مع انتشار الزواج المبكر للفتيات، وأكدت أهمية دور الأسرة في في تعليم الفتيات.

كما أشارت في حديثها إلى مدارس الفصل الواحد، والتي تتيح الفرصة للفتيات المتسربات من التعليم لمواصلة تعليمهن، وتعمل على تشجيع الفتيات على القراءة والكتابة، واكتساب المعارف والمهارات الحياتية، لما للمرأة من دور كبير في رعاية أسرتها وأبنائها وتنشئة جيل متعلم واع قادر على خدمة مجتمعه.

من ناحية أخرى وضمن أنشطة دعم وتمكين الموهوبين المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، نفذت مكتبة اللاهون ورشة فنية للرسم على الاستكات الخشبية بالألوان الإكريليك لعمل منظر طبيعي، بجانب ورشة لإعادة التدوير، ببيت ثقافة أبشواي، باستخدام الكرتون والفوم، وورشة بمكتبة الكعابي لعمل أشكال من الورق، وأخرى لعمل معلقة ديكور من خيط الشنط بمكتبة مطرطارس الفرعية.

ونظمت مكتبة الفيوم العامة يوما ثقافيا متنوعا، حيث نفذت رضوي على مشرف قسم البيئة بمكتبة الطفل ورشة فنية لتصميم لوحة إرشادات بيئية من قصاصات المجلات القديمة، إلى جانب ورشة أخري نفذها قسم الفنون التشكيلية لتعليم أساسيات الرسم، بإشراف هناء عطية مشرف الفنون التشكيلية بالمكتبة، تم خلالها تعليم الأطفال أساسيات رسم منظر طبيعى.

ورشة حكي بعنوان "اعتني بصحتي".. بفرع ثقافة الفيوم

وقدمت رضا محمد أمينة مكتبة الطفل، ورشة حكي لقصة بعنوان "اعتنى بصحتى"، إعداد ورسوم إياد عيساوى، تؤكد القصة علي الاهتمام بصحتنا جيدا، وعدم تناول الأطعمة المكشوفة لما تسببه من مشاكل صحية، وأن نستفيد من خبرات الوالدين، وأن يهتم أصحاب المهن بعملهم، فالله يحب أن يتقن كل صاحب مهنة عمله.