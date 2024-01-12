أمم أفريقيا.. محمد بركات: ضربة البداية مهمة وفيتوريا يفكر بشكل مختلف
أشار الإعلامي محمد بركات إلى أهمية مباراة مصر الأولى أمام موزمبيق، في كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى صعوبة المواجهة الثانية أمام غانا.
وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا: المُذاع عبر فضائية المحور: "منتخب مصر يسعى للتتويج بالنسخة الثامنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، في كوت ديفوار 2023".
وتابع: "هناك روح عالية بين لاعبي المنتخب الوطني، بالإضافة إلى وجود مساندة قوية من الجميع للفراعنة، ونطمح للتتويج باللقب".
وأضاف: "فيتوريا واللاعبين يفكرون بشكل مختلف عن الجمهور، ويرغبون في خوض البطولة خطوة بخطوة، ودراسة كل مواجهة بشكل خاص".
وأكمل: "مباراة مصر الأولى أمام موزمبيق مهمة للغاية، وستحدد مستوى المنتخب في البطولة، بينما مواجهة غانا ستكون الأصعب في دور المجموعات".