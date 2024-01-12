غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة بتروجيت في دوري المحترفين

بدأ الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني الكابتن حسام عبد العال استعداداته لمواجهة نادي بتروجيت الاثنين المقبل في قمة منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري المحترفين ,

وشهد المران مشاركة اللاعب محمود عبد العزيز لأول مرة بعد توقيعه عقود الانضمام للفريق المحلاوي صباح اليوم قادماً من نادي الداخلية ,

ويشهد الفريق الأول تدعيمات كبيرة في جميـع المراكـز خلال فترة الانتقالات الشتويـة كان على رأسها ثنائي زد أحمد ريفو ونادر رمضان .

ومن جانبـه أكد الكابتن صابر عيد - المتحدث الرسمي لنادي غزل المحلة أن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسـة المهندس وليد خليل يعمل على تلبية كل احتياجات الفريق الأول خاصة وأن هذه أول فترة انتقالات يشهدها المجلس الجديد وأن المجلس مصمم على إعادة المحلة سريعاً لمكانه الطبيعي في الدوري الممتاز.