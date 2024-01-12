يوفنتوس يكتسح فروسينوني ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

فاز يوفنتوس على ضيفه فريق فروسينوني، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس إيطاليا، للموسم الحالي 2023-24.

سجلها أركاديوش ميليك هاتريك فى الدقائق 11 و38 و48، واختتم اللاعب التركي الشاب كينان يلدز، رباعية اليوفي، فى الدقيقة 61 من عمر المباراة.

ويواجه يوفنتوس نظيره فريق لاتسيو، فى نصف نهائي كأس إيطاليا، بعد تأهل الأخير على حساب روما، بهدف نظيف، في ربع النهائي.

تشكيل يوفنتوس لمبارة فروسينوني في ربع نهائي كأس ايطاليا



في حراسة المرمي: بيرين.

في خط الدفاع: جاتي، بريمر، دانيلو.

في خط الوسط: وياه، ماكيني، لوكاتيلي وميريتي.

في الهجوم: كوستيتش، يلدز وميليك.