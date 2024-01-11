أمريكا تدعم كوسوفو بصواريخ جافيلين المضادة للدبابات

وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة بيع صواريخ "جافيلين" المضادة للدبابات بقيمة 75 مليون دولار لإقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله عن صربيا من طرف واحد، والذي اعترفت واشنطن باستقلاله، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان لوكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة للبنتاغون، يوم الخميس، أن كوسوفو طلبت 246 صاروخا من نوع "جافيلين" و24 منصة لإطلاقها، وأن الصفقة تشمل التدريب وتقديم المعدات الخاصة للصواريخ.

وأضاف البيان أن الصفقة المحتملة "ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تطوير أمن شريكنا الأوروبي".

وأشارت الوكالة إلى أن الصفقة "ستعزز القدرات الدفاعية لكوسوفو لحماية سيادتها ووحدة أراضيها"، مضيفة أنها "لن تغير ميزان القوى العسكرية في المنطقة".

يذكر أن إقليم كوسوفو أعلن انفصاله عن صربيا من جانب واحد في عام 2008. ولم تعترف صربيا باستقلال الإقليم، فيما اعترفت به الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى في العالم.