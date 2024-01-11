أمم أفريقيا.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعداداً لموزمبيق في الجولة الأولى

يواصل منتخب مصر الوطني لكرة القدم استعدادته للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق بعد غدا بكوت ديفوار.

وخاض منتخب مصر تدريباته اليوم على ملعب "جاردان بوتانيك" وسط حضور جماهيري كبير.

واحتشدت إعداد كبيرة من الجماهير بكوت ديفوار حول ملعب "جاردان بوتانيك" الذي يحتضن تدريبات منتخب مصر استعدادا لمواجهة منتخب موزمبيق يوم الأحد المقبل ١٤ يناير في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.

وحرصت الجماهير على التواجد من أجل إلقاء التحية على نجم الفراعنة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

بدأ المران بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة وتسديد على المرمى تحت اشراف الجهاز الفني للمنتخب، ثم خضع اللاعبون للاستشفاء.

حضر مران المنتخب سفير مصر بكوت ديفوار السيد شريف سيف، وكان في استقباله الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، والكابتن حازم أمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

وتأتي مواعيد مباريات مصر في منافسات بطولة الأمم على النحو التالي :

الجولة الأولى: مصر في مواجهة موزمبيق - الأحد 14 يناير 2024 - 7 مساء بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية: مصر أمام غانا - الخميس 18 يناير 2024 - 10 مساء بتوقيت القاهرة.

الجولة الثالثة: مصر أمام كاب فيردي الاثنين 22 يناير 2024 - 10 مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس البطولة بشكل حصري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

بينما تأتي إذاعة المواجهات في أوروبا والمناطق خارج الشرق الأوسط عبر الأقمار والقنوات الأخرى على الترددات التالية .

القمر هيسباسات 30 غرب اسم القناة Canal 11 HD – ترددها: 12437 -H -27500

القمر تيليستار 15 غرب اسم القناة: ‏ESPN 901 – ترددها 12609-H-7550

القمر البلغاري 1.9 شرق – اسم القناة: RING HD – ترددها: 12418-H-30000

القمر الأوروبي 13 شرق اسم القناة: ‏Solo Calcio – ترددها: 11179-H-27500