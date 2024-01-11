عاجل
دعاء قدوم شهر رجب وحكم الصيام فيه التموين تنصح المواطنين بعدم شراء الذهب في الوقت الحالي (فيديو)
الخميس 11 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الزراعة تكشف عن مشروع لزيادة إنتاج القمح وتحسين جودته (فيديو)

القمح
القمح

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنهم يبذلون قصارى جهدههم لتطوير القطاع في كل المجالات المختلفة لتقديم خدمة جيدة وتليق بالفلاح وإطلاعه على طرق الزراعة الحديثة من خلال فرق الإرشاد.

txt

التموين تعلن شراء 420 ألف طن قمح أوكراني وروسي لتنويع مصادر الإمداد

txt

تداول 1.1 مليون طن قمح مستورد عبر البورصة السلعية بقيمة 12 مليار جنيه

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أن فرق الإرشاد تستهدف تحويل البحوث العلمية التطبيقية إلى شكل إرشادي للمزارع.

إدخال تقنيات جديدة في الزراعة

وأوضح أنه جرى إدخال العديد من الأجهزة والتقنيات الحديثة في الزراعة مثل الزراعة على المصاطب، وهناك أصناف جديدة تم استخدامها ساهمت في زيادة الإنتاج. 

وتابع: “لدينا أكثر من 5 آلاف حقل إرشادي في محصول القمح على مستوى الجمهورية لتحسين جودة الإنتاج زيادة المحصول وبالتالي دخل المزارع، وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين”.

واردات مصر من القمح

وفي سياق متصل، قفزت واردات مصر من القمح خلال العام الجاري بنسبة 30%، لتصل إلى نحو 10 ملايين طن، مقارنة بنحو 8.7 مليون طن في العام الماضي.

وجاء معظم القمح المستورد من روسيا، التي ارتفعت حصتها من الواردات المصرية إلى 68%، مقارنة بنحو 55.1% خلال العام الماضي.

واستحوذت روسيا وأوكرانيا على نحو 80% من إجمالي واردات مصر من القمح بنحو 8 ملايين طن.

وزادت حصة روسيا من توريدات القمح لمصر إلى 68% بكميات بلغت نحو 6.83 مليون طن، مقارنة 55.1% من إجمالي واردات العام الماضي وبنحو 4.82 مليون طن.

مواد متعلقة

سعر طن القمح بالأسواق المصرية اليوم الخميس

2000 مريض يستفيدون من خدمات قافلة منيا القمح الطبية

قافلة طبية بمركز شباب منيا القمح ضمن مبادرة «حياه كريمة»

وكيل صحة الشرقية يوجه بنقل فنيي الأشعة والمعمل بمنيا القمح خارج الإدارة

الزراعة: مبادرة “ازرع” تستهدف توفير تقاوي القمح بتخفيضات 50%

وزير الزراعة: زراعة القمح تسير على قدم وساق

زيادة مساحة زراعات القمح إلى ٣ ملايين و٩٢ ألف فدان العام الجارى

التموين: احتياطي القمح والزيت يكفي 4.3 شهر والسكر 5.3 شهر
الجريدة الورقية