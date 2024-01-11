الزراعة تكشف عن مشروع لزيادة إنتاج القمح وتحسين جودته (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنهم يبذلون قصارى جهدههم لتطوير القطاع في كل المجالات المختلفة لتقديم خدمة جيدة وتليق بالفلاح وإطلاعه على طرق الزراعة الحديثة من خلال فرق الإرشاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أن فرق الإرشاد تستهدف تحويل البحوث العلمية التطبيقية إلى شكل إرشادي للمزارع.

إدخال تقنيات جديدة في الزراعة

وأوضح أنه جرى إدخال العديد من الأجهزة والتقنيات الحديثة في الزراعة مثل الزراعة على المصاطب، وهناك أصناف جديدة تم استخدامها ساهمت في زيادة الإنتاج.

وتابع: “لدينا أكثر من 5 آلاف حقل إرشادي في محصول القمح على مستوى الجمهورية لتحسين جودة الإنتاج زيادة المحصول وبالتالي دخل المزارع، وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين”.

واردات مصر من القمح

وفي سياق متصل، قفزت واردات مصر من القمح خلال العام الجاري بنسبة 30%، لتصل إلى نحو 10 ملايين طن، مقارنة بنحو 8.7 مليون طن في العام الماضي.

وجاء معظم القمح المستورد من روسيا، التي ارتفعت حصتها من الواردات المصرية إلى 68%، مقارنة بنحو 55.1% خلال العام الماضي.

واستحوذت روسيا وأوكرانيا على نحو 80% من إجمالي واردات مصر من القمح بنحو 8 ملايين طن.

وزادت حصة روسيا من توريدات القمح لمصر إلى 68% بكميات بلغت نحو 6.83 مليون طن، مقارنة 55.1% من إجمالي واردات العام الماضي وبنحو 4.82 مليون طن.