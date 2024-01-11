سمسم شهاب فى أحدث أعماله .. «شايل الوجع»

أعلن الفنان سمسم شهاب طرح أحدث أغانيه بعنوان "شايل الوجع" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

والأغنية من كلمات محمد لقلق، ألحان عمرو جمال، توزيع طه الحكيم، هندسة صوتية محمد جودة.

وكان الفنان سمسم شهاب طرح مؤخراً أغنية بعنوان "قسما بالله" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" دعما لشعب فلسطين، والأغنية من كلمات عماد عبيد، وألحان وتوزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد جودة.

يذكر أن آخر أعمال سمسم شهاب أغنية "دولارات دولارات"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "دولارات دولارات"، وهي من كلمات الشاعر عماد عبيد، ألحان خالد سلطان، توزيع طه الحكيم، هندسه صوتيه محمد جودة.

وكانت رحلت عن عالمنا زوجة الفنان سمسم شهاب بعد صراعها مع مرض السرطان خلال الفترة الماضية، وبقائها داخل العناية المركزة.

وكان سمسم شهاب أعلن عن تدهور حالتها الصحية من خلال حسابه على "فيسبوك"، حيث كتب: لا أملك إلا الدعاء، أنتى الآن فى قمة المرض وكان الله فى عونك، لكنك لا تعلمين أنى فى قمة الألم وفى حلقى مرار السنين، وعاجز عن فعل اى شيء، لأن الامر بيد الله وحده، يراودنى الامل فالله بأنك ستكونين بخير ، يارب إشفى زوجتى وقرة عيني وحبيبة قلبي ".

كما كشف بعدها عن دخولها العناية المركزة، وكتب: " زوجتى فى العناية المركزة فى حالة صعبة جدا، أسألكم وأرجوكم بالدعاء لها من القلب، الأمل فى رب العرش العظيم هو قادر على كل شيء".