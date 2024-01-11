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الخميس 11 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عميد الطب البيطري الأسبق: الغراب من الطيور الذكية وقادر على تقليد الأصوات

الغراب
الغراب

قال الدكتور مجدي القاضي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف الأسبق، إن الغربان تتصف بالصفات القبلية أكثر من الصفات الأسرية، حيث تجتمع الغربان للاتفاق على مواجهة أي مشكلة أو للانتقال من منطقة لأخرى، وهذه الصفات مجتمعية بصورة كبيرة.

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 أنثى الغربان

وتابع "القاضي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن أنثى الغربان هي المسؤولة عن إطعام أولادها، مضيفًا أن الغراب يمتلك قدرة كبيرة على الطيران لفترات طويلة، بسبب امتلاكه أجنحة قوية، وفي نفس الوقت لا يعتبر من الطيور الجارحة مثل النسر والصقر، ويتغذى على الديدان والحشرات، ويميل إلى المحاصيل الزراعية أكثر من الجيفة وخلافه على عكس ما يعتقد البعض. 

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وجود الغربان

ولفت إلى أن البعض يتشاءم من وجود الغربان، ويضرب به الأمثلة غير الجيدة، مضيفًا أن الغراب من الطيور الذكية جدًا، ويستطيع أن يكتسب الكثير من المهارات، وهو طائر غير مستأنس، ولكنه قادر على حفظ صوت من يعيش معه، وفي بعض الأحيان يستطيع أن يقلد الأصوات، ولكن هذا يأخذ بعض الوقت.

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