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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ أمراض الدواجن: الغراب قادر على استشعار أماكن تساقط الأمطار .. فيديو

الدكتور مجدي القاضي
الدكتور مجدي القاضي

قال الدكتور مجدي القاضي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف الأسبق، إن الكثير من الشعوب تنظر إلى الغربان بشكل تشاؤمي بسبب شكله ولونه وتركيبه الفسيولوجي، خاصة وأن مجتمع الغربان منغلق على نفسه، ولديه بعض العادات، فعندما يتوفى أحد الغربان في مجموعة ما بسبب أحد الأمراض، يتم التخلص من هذا الغراب بعيدًا، حتى لا ينتشر المرض.

 

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التنبؤ بسلوك الإنسان

وتابع "القاضي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن الغراب طائر ذكي جدًا، ومن خلال النظر إلى الإنسان يستطيع التنبؤ بسلوك الإنسان تجاهه، مضيفًا أن الكثير من الشعوب كانت تعتبر الغراب صديق الفلاح، لأنه يساعد على تنظيف البيئة مثل الهدهد. 

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وأشار إلى أن البعض كان يتفاءل بسقوط الأمطار عندما يشاهد الغربان على قمم الجبال، وبالفعل كانت الأمطار تنزل بالفعل بعد تواجده، مشيرًا إلى أن الله قد أنعم على الغربان بحاسة الاستشعار بسقوط الأمطار، لأنه يشعر بالمناطق التي تشهد تساقط الأمطار.

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