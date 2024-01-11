منتخبات مصر للتنس تواصلون التألق ببطولة شمال أفريقيا بالقاهرة

واصل لاعبو منتخبات مصر للتنس للناشئين تألقهم في منافسات اليوم ببطولة شمال أفريقيا والمقامة حاليا على ملاعب نادي الأمن المركزي بالقاهرة.

وتالق لاعبو مصر في منافسات الفرق التي اقيمت اليوم الخميس حيث حقق منتخب مصر للناشئين تحت 14 عاما الفوز على منتخب تونس بنتيجة 2 - 1، وفاز منتخب الناشئات مواليد 2014 الفوز على منتخب الجزائر بنتيجة 3 - 0 .



وشهدت منافسات اليوم فوز منتخب الناشئين تحت 16 عاما على منتخب الجزائر بنتيجة 3 - 0 كما فاز منتخب الناشئات تحت 16 عاما على تونس بنفس النتيجة.

وكان لاعبو منتخب مصر قد حققوا نتائج مميزة بالسيطرة على المراكز الأولى في منافسات الفردي والزوجي التي اختتمت أمس حيث احتلت كنزي عبدالعزيز المركز الأول في منافسات فردي الناشئات تحت 14 سنة وجاءت كرمه باهر في المركز الثاني واحتلت فاطيما رامي المركز الثالث ونور المرلط في المركز الرابع.

وفي منافسات زوجي الناشئات تحت ١٤ سنه حقق الثنائي كرمه باهر و فاطيما رامي المركز الأول بينما حقق الثنائي يوسف مريد و احمد عاطف المركز الثاني في منافشات الناشئين تحت 14 سنة وجاء الثنائي ياسين السيد و ابراهيم رامي في المركز الثالث.

وفي منافسات فردي الناشئات تحت ١٦ سنه حصدت جودي طويله المركز الثاني كما حقق الثنائي جودي طويلة وفرح أسعد المركز الثاني أيضصا في منافسات الزوجي.

فردي الناشئين تحت ١٦ سنه

وحقق إياد عزت المركز الأول في منافسات فردي الناشئين تحت 16 سنة واحتل ياسين وجيه المركز الثاني وجاء سيف سميح في المركو الثالث ومروان ايهاب في المركز الرابع.

كما سيطر اللاعبين المصريين على المراكز الأولى في منافسات زوجي الناشئين تحت ١٦ سنه بعدما اقتنص الثنائي سيف سميح و اياد عزت المركز الأول وحقق الثنائي ياسين وجيه و مروان ايهاب المركز الثاني.

ومن المقرر أن تنطلق غدا الخميس منافسات الفرق والتي من المنتظر ان تشهد مزيدا من التألق للاعبين المصريين في البطولة.

وضمت قائمة منتخب الناشئين تحت 14 سنة كل من إبراهيم رامي و ياسين السيد و يوسف موريد و محمد جنيدي بيقادة فنية للكابتن عماد شكري، في حين ضمت قائمة الناشئات تحت 14 سنة اللاعبات كنزي عبد العزيز و فاطيما رامي و نور الملط و كرمه باهر بقيادة فنية للكابتن علياء فخري.

أماقائمة منتخب تحت 16 سنة سنة فضمت إياد عزت و سيف سميح وياسين وجيه ومروان إيهاب تحت قيادة كابتن يحيى السلالي واخيرا ضمت قائمة منتخب الناشئات تحت 16 كل من جودي طويلة و رهف مصطفى و فرح أسعد و ملك السعدني بقيادة فنية للكابتن رنا ثروت.