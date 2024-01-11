اقرأ غدًا بالوفد.. فصائل المقاومة تشيد بجهود مصر لمنع تصفية القضية الفلسطينية

تنشر جريدة الوفد الورقية في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “الفصائل الفلسطينية تشيد بجهود مصر لمنع تصفية القضية الفلسطينية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

العالم يتابع محاكمة إسرائيل أمام "العدل الدولية"

17 قاضيًا بينهم 3 عرب و200 خبير قانوني يدعمون دعوى جنوب إفريقيا

خالد قنديل: صحافة الوفد صوت الشعب ونافذة على الجمهورية الجديدة

"السيسي" يطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب الإسرائيلية ضرورة تنفيذ القرارات الأممية وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

د. وجدي زين الدين يكتب: تفعيل توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني

مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لهجمات الحوثي بالبحر الأحمر

"العسومي": القمة الثلاثية العربية وضعت 3 خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها بشأن غزة

منظمة العمل الدولية تتوقع تزايد الفقر في العالم

الجامعة العربية تدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

الصوماليون لإثيوبيا: أرضنا وحدودنا البحرية ليست للبيع

إسرائيل النازية تواصل حرق الشعب الفلسطيني