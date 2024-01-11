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الخميس 11 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. فصائل المقاومة تشيد بجهود مصر لمنع تصفية القضية الفلسطينية

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد الورقية في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “الفصائل الفلسطينية تشيد بجهود مصر لمنع تصفية القضية الفلسطينية".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

العالم يتابع محاكمة إسرائيل أمام "العدل الدولية" 

17 قاضيًا بينهم 3 عرب و200 خبير قانوني يدعمون دعوى جنوب إفريقيا 

خالد قنديل: صحافة الوفد صوت الشعب ونافذة على الجمهورية الجديدة 

"السيسي" يطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب الإسرائيلية ضرورة تنفيذ القرارات الأممية وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة 

د. وجدي زين الدين يكتب: تفعيل توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني 

مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لهجمات الحوثي بالبحر الأحمر 

"العسومي": القمة الثلاثية العربية وضعت 3 خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها بشأن غزة 

منظمة العمل الدولية تتوقع تزايد الفقر في العالم 

الجامعة العربية تدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 

الصوماليون لإثيوبيا: أرضنا وحدودنا البحرية ليست للبيع 

إسرائيل النازية تواصل حرق الشعب الفلسطيني

الجريدة الورقية