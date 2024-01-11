قيادي بحركة فتح: جرائم الاحتلال بالصوت والصورة وأمريكا صامتة (فيديو)

أكد الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح الفلسطينية، أن العالم كله شاهد كذب الرواية الإسرائيلية التي ادعت أن قيادات حركة حماس موجودين في أنفاق أسفل مستشفى الشفاء الطبي وغيرها من الأكاذيب التي دفعها الاحتلال للتغطية على جرائمه بحق الفلسطينيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أن تبريرات جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني غير منطقية، مؤكدا ضرورة رفض التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين.

وأشار إلى البيت الأبيض تبنى الرواية الإسرائيلية منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة، وبعد كشف كذبها "خرست" الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن جرائم الاحتلال مسجلة بالصوت والصورة ورغم ذلك نرى أمريكا تدافع عنها لأنها تمول الحرب الإسرائيلية على غزة.

محاكمة الاحتلال

وفي سياق متصل، انطلقت جلسات استماع محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، بانضمام نخبة المحامين في الدولة الإفريقية ضمن فريق متمرس في القوانين الدولية واللوائح العالمية.

وقدم وفد جنوب إفريقيا وعلى رأسه وزير العدل، طلبا استعجاليا بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية ضمن ما يسمى بالإجراءات الاستعجالية الوقائية لوقف مسببات الضرر وهو ما يدخل ضمن صلاحيات المحكمة، وينتظر من المحكمة إصدار قرار مستعجل خلال أيام قليلة.

ممثل جنوب إفريقيا يرد على كذب الاحتلال حول علاقتها بحماس

ممثل الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، قال إن دولته لا تقوم بهذه القضية نيابة عن حماس فلا يوجد أدلة بذل، فنحن ليس لدينا مصلحة مع حماس نحن نمثل فقط الحكومة الإفريقية والتي تتحدث عن معاناة الفلسطينيين، وذلك لا يعني أننا ضد اليهود بل ضد أعمال إسرائيل فلدينا العديد من اليهود يعيشون معنا بسلام.

وتابع: "لقد نددنا لما فعلته حماس بالسابع من أكتوبر وصحرنا بذلك لإسرائيل، فنحن لا نريد أن نتدخل بعمل المحكمة وأنهم سيتخذون القرار بالوقت المناسب، وقد تم عرض القضية بالأدلة تمثيلًا للشعب الفلسطيني الذي يتكون من شباب وأطفال وشيوخ يقتلون بغزة.