إطلاق Galaxy S24.. ما يمكن توقعه من Samsung Unpacked 2024

تقيم شركة Samsung حدثها الأول لهذا العام في وقت أبكر قليلاً من المعتاد، سيبدأ يوم 17 يناير، ومع ذلك، إذا لم تحدث صدمة كبيرة، ستكشف سامسونج النقاب عن هواتفها الذكية Galaxy S24.

تشكيلة سامسونج جالاكسي S24

كما هو الحال دائمًا، ظلت الشائعات مستمرة لأسابيع عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية Galaxy S24 من سامسونج. بفضل المسرب Evan Blass، الذي ادعى أنه حصل على ورقة المواصفات لجميع الأجهزة الثلاثة، لدينا فكرة جيدة عما تخبئه سامسونج لأجهزة Galaxy S24 وS24+ وS24 Ultra. كما هو الحال في السنوات الماضية، لدى سامسونج الآن صفحة "احتياطية" على موقعها أيضًا لأولئك الذين يريدون أن يكونوا في الصف الأول لشراء أحدث الهواتف الذكية.

من المحتمل أن يكون عامًا آخر من التغييرات المتكررة على واجهة الأجهزة. من المحتمل جدًا أن تكون هناك تحسينات في المواصفات لمعظم المكونات ومن المحتمل أن تقدم أجهزة S24 أداءً أسرع وأكثر كفاءة من سابقاتها. ومع ذلك، لا ينبغي أن تتوقع امتلاك هاتف ذو مظهر مختلف تمامًا إذا كنت تميل إلى الترقية إلى أحدث هاتف كل عام أو عامين... باستثناء حالة Galaxy S24 Ultra، الذي من المقرر أن يحتوي على شاشة مسطحة وشاشة من التيتانيوم.

يمكن القول إن أهم ترقية للأجهزة تتم في غرفة المحرك. من المتوقع أن تستخدم سامسونج مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. يعد هذا أمرًا مهمًا نظرًا لجهود Qualcomm لدعم عمليات الذكاء الاصطناعي على الجهاز من خلال وحدات المعالجة المركزية الخاصة بها وعمل Samsung الأخير في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ولتحقيق هذه الغاية، من المرجح أن يأتي التغيير الأكبر في تشكيلة Galaxy هذا العام في شكل ميزات الذكاء الاصطناعي. كشفت سامسونج مؤخرًا عن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها، والتي يمكنها التعامل مع مهام مثل الترجمات، وتلخيص المستندات، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني، والمساعدة في البرمجة، ونعم، إعداد الصور بناءً على المطالبات النصية.

من المعتقد على نطاق واسع أن تقنية Gauss Geneative AI من سامسونج ستظهر لأول مرة في هواتف Galaxy S24 الذكية، ومن المحتمل أن يتم تصنيفها على أنها Galaxy AI. كانت الشركة تلمح إلى بعض تحديثات الذكاء الاصطناعي، كما هو الحال مع هذه التشويق لميزة تسمى Zoom with Galaxy AI.

كل شيء آخر: الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة

ستكون الهواتف الذكية الجديدة بلا شك هي نجمة العرض ومن المحتمل أن تقضي سامسونج وقتًا طويلاً في استعراض وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدية. قد لا يترك ذلك نطاقًا تردديًا كبيرًا للإعلانات الأخرى. هناك احتمال أن نرى جهاز تعقب اللياقة البدنية Galaxy Fit 3، وفقًا لبعض الشائعات. قد يمثل هذا الحدث إصدار One UI 6.1 لأجهزة Galaxy أيضًا.

علاوة على ذلك، كانت هناك اقتراحات بأن سامسونج ستعرض العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة Galaxy Book Pro، في حين أن هناك أيضًا احتمال أن تكشف الشركة عن أجهزة لوحية وساعات ذكية وسماعات أذن جديدة. سنكتشف قريبًا ما خططت له الشركة لأول أجهزتها في السوق الشامل لعام 2024.