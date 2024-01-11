تعرف على مواعيد مباريات لاعبو منتخب المصارعة الرومانية والنسائية ببطولة الرانك العالمي بكرواتيا

أقيمت اليوم قرعة منافسات منتخب مصر الوطني الأول للمصارعة الرومانية و النسائية في بطولة الرانك العالمي والمقامة خلال الفترة من 10 وحتى 15 يناير الجاري.

ويشارك منتخب مصر في منافسات المصارعة الرومانية غدا الجمعة بينما يشارك في منافسات المصارعة النسائية بعد غد السبت.

وأسفرت القرعة عن خوض محمد إبراهيم كيشو منافسات دور ال 16 أمام لاعب منتخب بلغاريا، بينما يلعب محمد مصطفى في نفس الدور أمام لاعب إيطاليا ويواجه مصطفى حسين لاعب منتخب النرويج.

في حين اسفرت قرعة المصارعة النسائية عن مواجهة سمر حمزة مع لاعبة منتخب ليتوانيا بعد غد السبت.

هاني علام رئيسا لبعثة مصر

ويرأس بعثة منتخب مصر في كرواتيا العميد هانى علام عضو مجلس الإدارة و يرافق البعثة الحكم الدولي محمد عبد العزبز

وتضم قائمة منتخب المصارعة الحرة 4 لاعبين وهم: عمرو رضا ومصطفي جبر و ضياء جودة و يوسف حميدة، بجانب المدير الفني كابتن محمود مصطفي.

بينما تضم قائمة منتخب المصارعة النسائية كل من: سمر حمزة وندى مدني ومحمد طلبة مديرا فنيا.

في حين تضم قائمة منتخب المصارعة الرومانية كل من: كمال عبدة مديرا فنيا وإبراهيم نصر مدربا ومحمد إبراهيم مدربا و 5 لاعبين وهم: محمد إبراهيم كيشو ومصطفي حسين ومحمد مصطفي ومحمد جبر و عبد اللطيف منيع و المدرب ياسر صقر .

و من المقرر ان تشارك بعثة منتخب المصارعة الرومانية في معسكر مغلق بكرواتيا بعد انتهاء البطولة و حتى يوم 27 يناير الجاري.

وكان مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة اللواء محمد محمود قد عقد اجتماعا مهما لوضع اللمسات النهائية استعدادا لاستضافة بطولة أفريقيا والدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024 والتي تستضيفها مصر على الصالة الدولية بمدينة برج العرب مارس المقبب.

اتحاد المصارعة يوافق على معسكرات الاستعداد لبطولة أفريقيا

ووافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع على بدء معسكرات اعداد المنتخبات استعداد لبطولة افريقيا حيث يقام معسكر منتخب الشباب للمصارعة الرومانية و الحرة في مدينة رأس البر ويقام معسكر منتخب المصارعة النسائية بمدينة الإسكندرية في حين يقام معسكر المنتخب الأول في المركز الأولمبي بالمعادي.





