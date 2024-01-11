غزل المحلة يضم محمود عبدالعزيز لاعب الزمالك السابق

أعلن غزل المحلة عبر حسابة الرسمى، عن التعاقد مع اللاعب محمود عبد العزيز لاعب نادي الزمالك الأسبق في خطه تدعيم زعيم الفلاحين في الميركاتو الشتوي الحالى بهدف العوده مرة أخري لدوري نايل.

نشر حساب غزل المحلة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك " تفاصيل الصفقة في بيان رسمى والذي جاء كالتالي ": بحضور المهندس تامر خليل - نائب رئيس النادي والمنسق العام , والمهندس أحمد رمضان - مدير التعاقدات نجح نـادي غزل المحلة في إتمام التعـاقد مع اللاعب المخضرم محمود عبد العزيز - لاعب خط الوسـط , ولعب عبد العزيز من قبل للزمالك والإسماعيلي والإتحـاد والدخليــة , قبل أن يوقـع اليـوم لغزل المحلة بعقد يمتد لسنتين ونصـف".

وتأتي الصفقة الثامنه في الميركاتو الشتوي لزعيم الفلاحين وتسعى الإدارة صدارة دوري المحترفين في هذا العام.

وحسم التعادل الإيجابي بين غزل المحلة ونظيرة بروكسي بهدفين لكل فريق في آخر جولات بطولة دوري المحترفين.

ويعد غزل المحلة يحتل المركز الرابع ترتيب الجدول برصيد ٢٨ نقطة.