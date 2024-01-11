عاجل
دعاء قدوم شهر رجب وحكم الصيام فيه التموين تنصح المواطنين بعدم شراء الذهب في الوقت الحالي (فيديو) بكري يناشد بتغيير الحكومة وتبديل استراتيجية مجلس النواب.. “محتاجين السكة تتفتح” (فيديو)
الخميس 11 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

النوبارية تحتل المركز الأول في تصدير الموالح

تصدير الموالح
تصدير الموالح

أصبحت مصر المصدر الأول في العالم للموالح على مدار الثلاثة أعوام السابقة على التوالي، حيث تجاوزت الصادرات المصرية من الموالح الـ 2 مليون طن للموسم التصديري 2022/2023.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الحجر الزراعي المصري يعكف على استمرار تدفق حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج وفتح الأسواق الجديدة.

txt

«طوبة».. شهر الزراعة والنماء عند المصريين القدماء

أراضي النوبارية

ومن جانبه، قال المهندس حسام محفوظ وكيل وزارة الزراعة بالنوبارية إن حوالي 550 ألف فدان من أراضي النوبارية مزروعة بالفاكهة، منها 154 ألف فدان منزرعة موالح بجميع أنواعها، والتي تمثل نسبة 34% من إجمالي المساحات المنزرعة بالموالح على مستوى الجمهورية.

وأضاف محفوظ أن الهدف من تنويع زراعة الموالح هو التصدير للخارج، وقد تم احتلال المركز الأول عالميا في تصدير الموالح العام الماضي.

txt

«طوبة».. شهر الزراعة والنماء عند المصريين القدماء

وأشار إلى أن محافظة البحيرة هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تضم وكيلين للزراعة، وكيل للزراعة بالمحافظة، ووكيل للزراعة بالنوبارية.

مواد متعلقة

وزير الزراعة يبحث تعزيز دور التعاونيات الزراعية في دعم الفلاح والمزارع المصري

«طوبة».. شهر الزراعة والنماء عند المصريين القدماء

"الزراعة" تبدأ تلقي طلبات تراخيص مشاتل الفراولة في منتصف مارس
الجريدة الورقية