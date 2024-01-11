النوبارية تحتل المركز الأول في تصدير الموالح

أصبحت مصر المصدر الأول في العالم للموالح على مدار الثلاثة أعوام السابقة على التوالي، حيث تجاوزت الصادرات المصرية من الموالح الـ 2 مليون طن للموسم التصديري 2022/2023.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الحجر الزراعي المصري يعكف على استمرار تدفق حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج وفتح الأسواق الجديدة.

أراضي النوبارية

ومن جانبه، قال المهندس حسام محفوظ وكيل وزارة الزراعة بالنوبارية إن حوالي 550 ألف فدان من أراضي النوبارية مزروعة بالفاكهة، منها 154 ألف فدان منزرعة موالح بجميع أنواعها، والتي تمثل نسبة 34% من إجمالي المساحات المنزرعة بالموالح على مستوى الجمهورية.

وأضاف محفوظ أن الهدف من تنويع زراعة الموالح هو التصدير للخارج، وقد تم احتلال المركز الأول عالميا في تصدير الموالح العام الماضي.

وأشار إلى أن محافظة البحيرة هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تضم وكيلين للزراعة، وكيل للزراعة بالمحافظة، ووكيل للزراعة بالنوبارية.