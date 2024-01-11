الخميس 11 يناير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 7 أشخاص في انهيار سقف غرفة بدمنهور

انهيار سقف غرفة
انهيار سقف غرفة

شهدت دمنهور حادثا مأساويا ، حيث أصيب 7 أشخاص بكسور واشتباه مابعد الارتجاج ، عقب سقوط سقف غرفة فوقهم ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي ، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة من مأمور قسم شرطة دمنهور ، وإنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، بشارع الرحباية بمدينة دمنهور ، حيث تبين سقوط سقف غرفة داخل منزل مكون من ثلاثة طوابق .

أسفرت الواقعة عن إصابة 7أشخاص وهم كل من أ.م.65سنة ،أ.م.25سنة ،ن.ع.50سنة ،م.م.32سنة ،م.م.56سنة ،أ.م.35سنة ،ع.م.50سنة ، بكسور وإشتباه ما بعد الإرتجاج .

تم نقل المصابين إلي مستشفي دمنهور التعليمي ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

 

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