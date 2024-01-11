علي الطريقة الصينية| اصنعي شوربة النودلز بالجمبري لبرد الشتاء

شوربة النودلز بالجمبري من أكثر الوصفات اللذيذة التي يمكن صنعها في أي وقت من الأوقات، عند الشعور بالبرد في الشتاء، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير وصفات الشوربات المميزة، وتمتعي بالطعم اللذيذ للشوربة.





طريقة عمل شوربة النودلز بالروبيان

المقادير

- الجمبري : نصف كيلو

- النودلز : نصف كيلو

- الماء : 5 اكواب

- مرق دجاج : 2 مكعب

- صلصة الصويا : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- الفلفل الحار : رشّة

- الزنجبيل : رشّة

- الجزر : نصف كوب (مقطع ومسلوق نصف سلق)

- السبانخ : ربع كوب (مفروم)

- البصل : 1 حبة (مقطع)

-الكراث : نصف كوب (مقطع)

طريقة التحضير

في قدر على النار، ضعي الماء ومكعبات مرق الدجاج، ثم أضيفي النودلز واتركيه لحوالي 10 دقائق.

أضيفي الجمبري، والجزر، والبصل، والكراث.

حركي المكونات جيداً، ثم اتركي القدر على نار متوسطة لحوالي 15-20 دقيقة.

أضيفي السبانخ، وصلصة الصويا، وتبلي بالملح والفلفل والزنجبيل، ثم اتركي المكونات تغلي لمدة 15 دقيقة إضافية.

اسكبي الشوربة في أطباق التقديم، وقدميها ساخنة.