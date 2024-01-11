COUCHBASE الأمريكية: مصر سوق واعدة رغم التحديات

نظمت شركة COUCHBASE الأمريكية العالمية المتخصصة في حلول تكنولوجيا المعلومات مؤتمر "مستقبل التحول الرقمي في مصر" بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي UTP systems والموزع الرئيس للشركة في مصر والشرق الأوسط.

انطلقت فعاليات المؤتمر بحضور الشركاء الاستراتيجيين الممثلين من مختلف الشركات والقطاعات في مصر.

بدأت الجلسة الأولى تحت عنوان تحديث الأنظمة في الأعمال المصرفية بحضور

سيد جابر رئيس قطاع قواعد البيانات وتكنولوجيا المعلومات في بنك القاهرة هشام رمضان رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بنك التنمية الصناعية خالد الليثي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بنك قناة السويس عبدالفتاح المصري مدير قسم قواعد البيانات وتكنولوجيا المعلومات في mid bank.

كما حضر المؤتمر المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وألقى كلمة عن أهمية التكنولوجيا في مصر ومدى تطورها.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان التكنولوجيا المالية واستكشاف الخدمات المصرفية الافتراضية والجلسة الثالثة بعنوان طرق الدفع للشركات الصغيرة والمتوسطة بحضور ممثلين من كبري الشركات العاملة في السوق المصرية.

أكد محمود الزعبي المدير الإقليمي في شركة COUCHBASE أن مصر سوق كبيرة وواعدة رغم كل التحديات إلا أن مصر بها شباب مؤهل ونابغ وبها كفاءات على درجة كبيرة من الخبرة.

أضاف أن التحديات الموجودة في السوق المصرية حاليا لها حلول وهناك فرص كثيرة للعمل في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن COUCHBASE لها فروع في السعودية والإمارات وهناك دراسة لافتتاح فرع في القاهرة.

قال مالك محمد رئيس قطاع التطوير في UTP: “سعداء بانطلاق ونجاح أول مؤتمر لنا في مصر حيث لدينا خبرة 5 سنوات في العمل بالأردن وعمان”، مشيرا إلى أن UTP تتعامل مع العديد من البنوك مثل البنك العربي وبنك الاستثمار وبنك القاهرو وميد بنك وايجيبت تراست وبعض الشركات العاملة في قطاع التمويل الاستهلاكي وتستهدف التوسع في مصر خلال الفترة المقبلة.