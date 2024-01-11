إيداع المتهم بذبح جدته وهي نائمة مستشفي الأمراض النفسية

أمرت نيابة قسم أول المنصورة، بحبس شاب في العقد الثاني من عمره وإيداعه مستشفي الأمراض النفسية والعصبية وذلك لبيان مدى سلامة قواه العقلية، بعد إدانته بذبح جدته وهي نائمة.

وقال شقيقه خلال التحقيقات أن المتهم يعاني من مرض نفسي -انفصام في الشخصية- واضطراب وجداني ثنائي القطب، وتردده على إحدى المصحات النفسية، إلا أنه انقطع عن تلقي العلاج منذ فترة.

وانكر المتهم خلال التحقيقات ارتكاب الواقعة، كما أهذى ببعض العبارات غير المفهومة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة أول المنصورة بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغ من يوسف.ط.أ.م،23 عاما، حاصل على بكالوريوس زراعة ومقيم شارع الترعة، بتلقيه اتصال هاتفي من شقيقه أحمد ط.م، 31 عاما حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ومقيم طرف جدتهما لوالدتهما شارع الإيمان من شارع أحمد ماهر، بقيامه بتعديه بسكين المطبخ على جدتهما لوالدتهما وإحداث إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة من الأمام ووفاتها.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين وجود جثمان شهيرة.م.ر،74 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان مسجاة على سرير نومها وبها جرح غائر بالرقبة من الأمام.

وبتقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم والأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، بمواجهته أهذى ببعض العبارات غير المفهومة.



وبسؤال شقيق المتهم في محضر الشرطة، قرر أن شقيقه يعاني من مرض نفسي -انفصام فى الشخصية واضطراب وجداني ثنائي القطب- وسبق تردده على مصحتين للعلاج النفسي، ومنقطع عن تلقي العلاج منذ فترة، ما أدى الى سوء حالته النفسية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على جهات التحقيق التي أمرت بقراراتها السابقة في الواقعة.