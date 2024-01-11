الخميس 11 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

على خطى المطاعم| طريقة عمل ساندوتشات كوردن بلو

كوردن بلو
كوردن بلو

كوردن بلو من الساندوتشات اللذيذة التي يفضلها البعض، ويحتوي علي صدور الدجاج المحشيه بالجبن اللذيذ، وخلال السطور التاليه نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.


 

طريقة عمل ساندوتش كوردن بلو

المقادير

- صدر الدجاج : 4 قطع 

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة 

- ملح : ملعقة صغيرة 

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة 

- لحم الديك الرومي : 4 شرائح (مدخن) 

- جبن موزاريلا : 4 شرائح 

- خبز الباغيت : 2 قطعة 

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (غير مملحة) 

- الخردل : 3 ملاعق كبيرة 


 

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

حضّري صينية فرن وبطّنيها بورق القصدير.

ضعي قطع الدجاج في الصينية، ثم ادهنيها بملعقة من زيت الزيتون، وتبّليها بالملح والفلفل الأسود.

أدخلي الصينية إلى شواية الفرن لمدة 4 دقائق، ثم إقلبي قطع الدجاج على الجهة الأخرى، واتركيها لمدة 4 دقائق أخرى.

أخرجي الدجاج من الفرن، ثم ضعي شريحة واحدة من الديك الرومي المدخن، وشريحتين من جبن الموزاريلا فوق كل قطعة من الدجاج.

أعيدي صدور الدجاج إلى الفرن مرة أخرى لمدة 30 ثانية فقط، حتى يذوب الجبن.

رشّي القليل من الملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون على الوجه.

قطّعي خبز الباغيت إلى أنصاف بالتساوي، وافتحيه بواسطة السكين.

ادهني الجزء الأسفل من الخبز بالزبدة، والجزء العلوي بالخردل.

ضعي قطعة الدجاج الكوردن بلو بداخل الخبز، ثم قدميه ساخناً.

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