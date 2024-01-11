أمم أفريقيا.. الكاميرون صاحب اللقطات الجدليه الأكثر في البطولة

يعد المنتخب الكاميروني أحد أفضل المنتخبات الأفريقية، صاحب تاريخ كروي كبير علي المستوي الافريقي واسم ذو ثقل علي المستوي العالمي.

ويعتلي المنتخب الكاميروني قائمة اكثر لقطات جدليه مع الساحرة المستديرة داخل المستطيل الأخضر أبرزها التيشيرتات بدون أكمام في كأس الأمم الافريقيه ٢٠٠٢ التى أقيمت بدولة مالي.

استطاع المنتخب الكاميرونى المشاركة 8 مرات في كأس العالم وتمكن من تحقيق أفضل نتيجه له في المونديال بالوصول الى الدور ربع النهائي نسخة 1990، فيما تواجد الأسود غير المروضة في كأس الأمم الافريقيه 20 مرة منهم 5 مرات توج بالأميرة السمراء آخرهم ٢٠١٧ ، ووصيف كأس القارات عام ٢٠٠٣ .

وبعد خروجه من دور المجموعات في مونديال قطر 2022، يأمل منتخب الكاميرون تعويض إخفاقه بتحقيق اللقب القاري السادس في تاريخه عندما يشارك في كأس أمم أفريقيا 2023 للمرة الـ21 في تاريخه.

ويحظى روبرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون بدعم كبير من الاتحاد ورئيسه صامويل إيتو ، فيما يقضي الساعات الاخيره لمعسكره المقام في المملكه العربيه السعوديه.

وجاءت قائمه المنتخب الكاميروني كالتالي

حراسة المرمي

اندري اونانا .. مانشستر يونايتد الانجليزي

فابريس اوندوا ..نيم اولمبيك الفرنسي

ديفيس ايباسي..أبها السعودي

سيمون نجباندوتينبو .. مارسيليا الفرنسي

خط الدفاع

هارولد موكودي..ايك أثينا اليوناني

كريستوفر ووه .. رين الفرنسي

جان شارلز كاستليتو .. نانت الفرنسي

عمر جونزاليس ..الرائد السعودي

نوهو تولو .. سياتل ساوندرز الامريكي

دارلين يونجو..لوريان الفرنسي

انزو تشاتو .. مونبلييه الفرنسي

مالكوم بوكيلي..بوردو الفرنسي

جونيور تشامادو..ستوك سيتي الانجليزي

خط الوسط

ييفان نيوه..ليجانيس الاسباني

ويلفريد دوالا ..فكتوريا يونايتد الكاميروني

زامبو فرانك نجويسا .. نابولي الايطالي

اوليفير كيمين .. قيصري سبور التركي

بين ايليوت..ريدينج الانجليزي

اوليفير نتشام .. سامسون سبور التركي

خط الهجوم

جورج كيفن نكودو .. ضمك السعودي

نيكولاس مومي نجامالو .. دينامو موسكو الروسي

ليونيل اتيبا .. دينامو دوالا الكاميروني

كلينتون نجي .. سيفاسبور التركي

فارس مومبانا ..بودو جليمت النرويجي

فنسنت ابو بكر .. بشكتاش التركي

توكو ايكامبي .. أبها السعودي

فرانك ميجري ..تولوز الفرنسي