المشدد 5 سنوات للمتهم بهتك عرض صديقته فى عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بهتك عرض زميلته بغير رضاها في عين شمس.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم استدرج زميلته إلى منزله وقام بخلع ملابسها بغير رضاها حال كونها طفلة لا تتعدى الثامنة عشرة من عمرها، حيث استغل تواجدها بمفردها وقام بتجريدها من ملابسها كرهًا عنها وقام بهتك عرضها، حيث أقر المتهم بارتكابه الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم والمجنى عليها على علاقة صداقة، ويوم الواقعة استدرجها إلى منزله وهتك عرضها.

كانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمه هتك عرض زميلته القاصر وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.