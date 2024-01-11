بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2023.

وتفتتح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، يوم السبت الموافق في 13 يناير 2024، وستكون المباراة الافتتاحية بين ساحل العاج وغينيا بيساو فى العاشرة مساء بتوقبت القاهرة.

وستتواصل مباريات دور المجموعات حتى يتأهل الفرق إلى دور الـ16، الذي سيبدأ في الفترة من 25 إلى 29 يناير بعد ذلك.

وستقام مباريات ربع النهائي في الفترة من 2 إلى 5 فبراير، ومباريات نصف النهائي في الفترة من 8 إلى 10 فبراير، أما المباراة النهائية ستقام في 11 فبراير 2024.

24 منتخب يشارك في البطولة

ويشارك في البطولة 24 منتخبًا وتم تقسيمها على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، أبرزها منتخب مصر، والسنغال، والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر والكاميرون، وتُختتم منافسات بطولة كأس امم افريقيا في الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.

beIN Sports المفتوحة على قمر سهيل سات

التردد 11547.

استقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة المغربية على عرب سات

التردد 12683.

استقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ ¾.

تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات

التردد 11157.

استقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الجزائرية الرياضية على النايل سات

التردد 12054.

استقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 5/6.

تردد القناة الجزائرية الأولى:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.