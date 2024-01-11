إعلان الفائزين بجوائز جامعة جنوب الوادي| تفاصيل

أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي الفائزين في منافسات الجوائز الفردية للقيادات الأكاديمية والإدارية والموظف المثالي.

وجاءت المراكز الأولى في فئة عميد الكلية على النحو التالي المركز الأول الدكتور أشرف محمد أبو الوفا عميد كلية الصيدلة، المركز الثاني الدكتور وائل بكري عميد كلية الآثار، المركز الثالث الدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم. وفي فئة وكيل الكلية فاز بالمركز الأول كلاً من الدكتور فرج خضاري وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عصام حشمت وكيل كلية الآثار لشئون التعليم.

وبالمركز الثاني كلاً من الدكتور جمال عبد الله وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والدكتور عبد الحق سيد وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع.

وفي المركز الثالث كلاً من الدكتور عمرو عبد القادر وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والدكتور وحيد الدين طاهر وكيل كلية الآداب للدراسات العليا.

وفي منافسات فئة رئيس قسم المركز الأول للدكتور مصطفى أبو المجد رئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية بقنا، والمركز الثاني الدكتورة هدية محمد دندراوي رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، والمركز الثالث الدكتور رفعت علوي رئيس قسم وقاية النبات بكلية الزراعة.

وفي فئة مدير مركز/وحدة حصل على المركز الأول الدكتور احمد عبد الفتاح حسين مدير وحدة الخدمات الالكترونية بكلية الآداب. وفي منافسات جائزة القيادات الإدارية فاز بالمركز الأول كلا من محمد كامل مدير عام الإدارة الهندسية والدكتورة شادية مصطفى بكري مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي وطارق قدري مدير عام الموارد البشرية، وفاز بالمركز الثاني كلا من الدكتور رمضان عبد النعيم امين كلية الصيدلة وبدوي محمد البدوي مدير مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وجمال مصطفى الأفندي مدير إدارة خدمة المجتمع، وفاز بالمركز الثالث كلا من مبارك أحمد محمود مدير عام العلاقات العامة والإعلام وايمن محمد احمد أبو الحسن مدير إدارة خدمة المواطنين وحمدي محمد علي القائم بعمل امين الجامعة المساعد بالغردقة.

ويتم تصعيد أصحاب المركزين الرابع والخامس للتقدم لجائزة جنوب الوادي الداخلية للتميز للقيادات الإدارية المؤهلة لجائزة مصر للتميز الحكومي وهم المركز الرابع سعيد سعد مصطفى رئيس قسم المكتبات بكلية الطب والمركز الخامس علي موسى مدير عام الدراسات العليا.

وفي فئة الموظف المثالي فاز بالمركز الأول كلاً من المصطفى محمد رفعت بالعلاقات العامة وجمال ملاك بمركز المعلومات وفاطمة الزهراء علي بكلية الطب، وفاز بالمركز الثاني كلا من عبد الرحيم حسين جامع بكلية الإعلام ومحمد سيد محمود بكلية التجارة وياسر خضري بمركز المعلومات، وفاز بالمركز الثالث كلا من صلاح إبراهيم احمد وحدة مشروعات الاتحاد الأوروبي ومؤيد عبد الله بمكتب رئيس الجامعة وعمرو محمد احمد بالشئون القانونية، وإضافة الى الفائزين بالمراكز الأولى يتم تصعيد المركزين الرابع والخامس للمشاركة في مسابقة جائزة جنوب الوادي الداخلية فئة أفضل موظف ، المركز الرابع محمد حجاجي سليم برعاية الطلاب والمركز الخامس ايمن محمد طه بكلية الصيدلة.

وفي فئة مقدمي الخدمات المعاونة فاز بالمركز الأول محمد احمد موسى بمكتب رئيس الجامعة والمركز الثاني أشرف حسين حامد بمكتب امين الجامعة وفاز بالمركز الثالث كلا من شربات جاد بمكتب الدراسات العليا وحميدة عبود بمكتب أمين الجامعة وإكرام مختار بإدارة المراجعة.

وأكد الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة ان هذه الجوائز تأتي تقديراً من الجامعة لجهود منسوبيها بما يحقق أهداف الجامعة الاستراتيجية بخطتها التطويرية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لفريق عمل مركز ضمان الجودة برئاسة الدكتور طارق الكاشف ولجميع المقيمين والمحكمين على جهودهم في إدارة ملف الجائزة في مختلف المراحل.