جيش الاحتلال يدرس إخفاء أسماء ضباطه خشية من مقاضاتهم

ذكرت القناة 13 العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس إخفاء أسماء ضباطه خشية من ملاحقتهم قضائيا دوليا.

وأضافت القناة، أن جيش الاحتلال يناقش وضع قائد سلاح الجو تحت الحراسة بعد الاغتيالات المنسوبة "لإسرائيل" على الجبهة الشمالية.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن محادثات المعارضة وأعضاء في الليكود، لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو فشلت بعد اشتراط المعارضة أن تبقى الحكومة البديلة عامين.

وفى سياق متصل، أعلنت وسائل إعلامية إسرائيلية، عن مقتل الجندي عيدو نيشام متأثر بجراحة التي أصيب بها خلال أحد المواجهات مع المقاومة الفلسطينية في غزة .

وخضع عيدو نيشام، للتخدير والتنفس الاصطناعي بعد إصابته بجروح خطيرة في قاع غزة.

وكانت والدته قالت عبر حسابها على منصة أكس، "أدعوا لابني عيدو نيشام، المناضل البطل، أصيب بجروح قاتلة في غزة، الأطباء يقاتلون من أجل حياته، أطلب منكم المشاركة والدعاء لشفاء طفلي البطل" .

كما استهدفت قوات سرايا القدس، آليتين صهيونيتين وإيقاع قتلى ومصابين في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد الاشتباك معهم من مسافة صفر في جباليا البلد في غزة.

وقالت القدس في بيان لها : " عند عودت رجال المقاومة، من خطوط القتال في جباليا البلد، سرايا القدس استهدافوا آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـ "تاندوم" والاشتباك مع جنود العدو من مسافة صفر موقعين عدد منهم بين قتيل وجريح".