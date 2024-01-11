مصر تواصل صدارة ترتيب بطولة أفريقيا لدراجات المضمار بعد نهاية منافسا اليو الثاني

واصل منتخب مصر للدراجات تصدره لجدول ترتيب منافسات بطولة أفريقيا بعد انتهاء منافسات اليوم الثاني للبطولة والمقامة على مضمار ستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى يوم 15 يناير الجاري.

و شهدت منافسات اليوم تألقا كبيرا لثنائي منتخب السيدات ابتسام زايد وشهد سعيد بعد فوز شهد سعيد بذهبية سباق الإسبرنت المؤهل لأولمبياد باريس، بينما فازندت ابتسام زايد بذهبية سباق الاقصاء المؤهل أيضا للاولمبياد.

وحقق منتخب مصر بقيادة محمد ابراهيم المدير الفني 9 ميداليات في منافسات اليوم بواقع 5 ميداليات ذهبية و 3 ميداليات فضية وبرونزية واحدة .

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 20 ميدالية بعدما حقق في منافسات اليوم الأول 11 ميدالية متنوعة منها 7 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية ليتصدر الترتيب بينما جاء منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني والجزائر ثالثا.

وضمت قائمة منتخب الرجال كل من: يوسف ذكي ومحمود بكر وسيد قضية وعمر السعيد وحسين ناصر ومحمود صبحي

بينما ضمت قائمة منتخب السيدات كل من: ابتسام زايد وشهد سعيد وندى عبدالكريم ورحاب أحمد وأيه أشرف ومنة الله فتحي

في حين ضمت قائمة منتخب الشباب اللاعبين مصطفى عيسى و يوسف وائل و حمزة عادل وأدهم عبدالحميد ومحمد أيمن ومحمد عبدالحميد ومحمد عثمان وأحمد تامر وأخيرا ضمت قائمة منتخب منتخب الشابات اللاعبات حبيبة أسامة ورنا ناصر والعلياء بن بيلا ومي أشرف وسارة ياسر.