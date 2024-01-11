الخميس 11 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يبحثان التطورات الراهنة في الشرق الأوسط

وزير الخارجية العماني
وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي

أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، على ثوابت الموقف العُماني القاضي بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة لكي يعم السلام الدائم في المنطقة، مشددًا على المسؤولية الماثلة أمام المجتمع الدولي لوقف الحرب وتداعياتها.

جاء ذلك خلال لقائه في بروكسل اليوم الخميس، مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبادلا وجهات النظر حول التطورات الراهنة في الشرق الأوسط والوضع المأساوي في قطاع غزة وتداعياته على مستوى المنطقة والعالم، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

واتفق الجانبان على أنّ الضرورة الملحة تكمن في احتواء الأزمة والحيلولة دون تفاقمها ووقف إطلاق النار وإنقاذ الأرواح وفتح الممرات الكفيلة بدخول المساعدات والمواد الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة والإفراج عن الرهائن وتهيئة مناخ الأمل لجميع الأطراف وعلى مسار حل الدولتين وحق تقرير المصير.

من جانبه، أكّد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية على الأهمية البالغة التي يوليها الاتحاد الأوروبي في السعي للسلام والاستقرار، وفي استمراره بتقديم الدعم الممكن للعمل الإنساني والسياسي والمساعدة في تحقيق السلام العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي.

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