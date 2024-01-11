مواعيد معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55.. كيفية حجز التذكرة

يفتح المعرض أبوابه للجمهور في 25 يناير 2024، ويستمر حتى 6 فبراير المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

يحق للجهة المنظمة تأجيل موعد افتتاح المعرض، أو تغيير مدته، أو تعديل أوقات افتتاحه وعدم دخول الجمهور، أو إلغاء المعرض كليا، أو إغلاقه قبل موعده المحدد.

وباستثناء أي أو كل هذه التغييرات، فإن العقود المبرمة مع العارضين تبقى في مجملها سارية المفعول، وكذلك تبقى مطالبة الجهة المنظمة برسوم إيجار أجنحتها نافذة، ولا يحق للعارضين إغلاق أجنحتهم، أو تفريغها جزئيًا، أو كليا قبل موعد ختام المعرض.

كيفية الذهاب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

يمكن الوصول إلى معرض الكتاب من خلال وسائل النقل العامة التالية: