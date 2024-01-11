موعد مباراة افتتاح أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن موعد مباراة افتتاح أمم أفريقيا بين كوت ديفوار وغينيا بيساو والقنوات الناقلة.

ويأتي موعد افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، الساعة العاشرة مساء السبت الموافق 13 يناير 2023، وتبدأ بمباراة قوية بين ساحل العاج ومنتخب غينيا بيساو، ويحتضن ملعب استاد إبيمبي الحسن واتارا الأولمبي، في مدينة أبيدجان الإيفوارية المباراة الافتتاحية.

24 منتخب يشارك في البطولة

يشارك في البطولة 24 منتخبًا وتم تقسيمها على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، أبرزها منتخب مصر، والسنغال، والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر والكاميرون، وتُختتم منافسات بطولة كأس امم افريقيا في الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.

موعد مباراة كوت ديفواروغينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا 2023

وتلعب مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا 2023، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف يتم نقل مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو على قناة beIN Sports MAX التي تم تخصيصها لنقل مباريات البطولة.