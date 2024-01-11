الخميس 11 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أول رد من واشنطن بعد احتجاز إيران ناقلة نفط أمريكية

ناقلة نفط
ناقلة نفط

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، استيلاء إيران على ناقلة نفط، ودعتها إلى لإفراج الفوري عنها، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الخميس.

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وقالت الخارجية الأمريكية: “نحن نتشاور مع الشركاء بالمنطقة حول الخطوات المناسبة لمحاسبة إيران على الخطوة التي اتخذتها”.

تفاصيل احتجاز إيران لناقلة النفط الأمريكية

وأعلنت البحرية الإيرانية، احتجاز ناقلة نفط أمريكية في مياه بحر عمان بأمر قضائي، مؤكدة أن الناقلة تابعة لها وسرقتها أمريكا وغيرت اسمها.

وقالت شركة إمباير نافيجيشن، إن الناقلة التي استولت عليها إيران على متنها 19 شخصا هم يوناني و18 فليبينيا، لافتة إلى  أن الناقلة سانت نيكولاس التي استولت عليها إيران مستأجرة من شركة تركية.

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