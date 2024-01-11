السويد تعلن إرسال 800 جندي إلى لاتفيا في 2025

أعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، عزم بلاده إرسال كتيبة عسكرية قوامها 800 جندي إلى لاتفيا مطلع العام المقبل 2025 لتعزيز المجموعة القتالية الأمامية المعززة لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) والمتمركزة في لاتفيا.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن كريسترسون قوله - في تصريحات للإذاعة الوطنية في لاتفيا -" إن السويد وجيرانها يعيشون في ظل مباشر للعمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا"، مشيرا إلى أن تهديدات روسيا ومعلوماتها المضللة وهجماتها الإلكترونية هي محاولة لزعزعة استقرار أوروبا بأكملها.

ومن المتوقع أن تنضم السويد، والتي كانت عضوا في حركة عدم الانحياز سابقًا، إلى حلف الناتو قريبًا، لتصبح العضو رقم 32 في الحلف وسيكون نشر هذه القوات إحدى أولى مساهماتها في الناتو.

وقبل انضمام السويد، لا يزال من الضروري الحصول على موافقة تركيا والمجر على عضويتها وتوسع الحلف، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن منذ أيام إن تركيا تبدو مستعدة للتصديق على عضوية السويد في الناتو في الأسابيع المقبلة، لذلك من المتوقع أن تقبل المجر السويد بمجرد قبول تركيا.

ونشرت إحدى الصحف السويدية تقريرا يفيد بأن الحكومة تخطط لإرسال كتيبة ميكانيكية إلى لاتفيا، والتي ستضم حوالي 800 جندي، بالإضافة إلى مركبات مدرعة وعربات قتالية، وربما أيضًا دبابات ليوبارد، حيث تخطط إدارة الجيش السويدي لوصول هذه الوحدة إلى لاتفيا في أوائل عام 2025.

ومن جانبه، أعرب وزير دفاع لاتفيا أندريس سبرودس عن سعادته بهذا القرار الهام، معتبرا إياه استثمارا كبيرا في تعزيز الأمن الإقليمي والدفاع عن لاتفيا، إلى جانب انضمام السويد المرتقب إلى حلف الناتو.

ومن المتوقع أن تشكل الكتيبة السويدية جزءًا من المجموعة القتالية ذات الوجود الأمامي المعزز لقوة الناتو بقيادة كندا، نظرا لأن لاتفيا وكندا وقعتا اتفاقية لمضاعفة عدد الجنود الكنديين المتمركزين في لاتفيا في صيف عام 2023.